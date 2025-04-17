Во время второго четвертьфинала Лиги чемпионов между Реалом и Арсеналом возникла интересная ситуация.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, состоявшемся 16 апреля, Реал уступил Арсеналу со счетом 1:2 и завершил борьбу в турнире. После поражения 0:3 в первой игре мадридцы так и не смогли найти необходимые аргументы, чтобы вернуть интригу.

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Во время матча произошел интересный момент с участием Александра Зинченко. Украинец стоял у боковой линии, когда мяч, вышедший за пределы поля от его партнера, покатился к нему. Зинченко не спешил отдать мяч, что разозлило Винисиуса, который подошел к Александру и толкнул его. После этого футболисты обменялись несколькими репликами.

Спор между игроками не остался без внимания телекамер. Однако нервная энергия не помогла мадридцам – теперь команда Анчелотти сосредоточится на выступлениях в Ла Лиге и Кубке Испании.

Добавим, что Александр Зинченко вышел на поле лишь в конце встречи и провел меньше минуты. В полуфинале Арсенал встретится с ПСЖ.

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