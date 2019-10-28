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Зинченко встретился с юным украинцем из академии Барселоны

15:57 142 Читати українською
Зинченко встретился с юным украинцем из академии Барселоны
Александр Зинченко / Yahoo

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает реабилитацию после операции в компании украинского таланта.

"Знакомьтесь, единственный украинец, который работает в системе Барселоны", – подписал Зинченко фото с 9-летним Родионом Калашниковым в Instagram.

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"Есть о чем поговорить, спасибо", – выложил фото в ответ юный Родион. Отметим, что Зинченко сделал некоторые советы 9-летнему таланту насчет игры.

Напомним, Александр проходит реабилитацию в Барселоне после операции. Гвардиола отметил, что украинец пропустит около 4-5 недель.

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К слову, Зинченко провел 9 матчей в составе Манчестер Сити в сезоне 2019/20, результативными действиями не отметился.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Мир Украинцы за рубежом Барселона Барселона Александр Зинченко Александр Зинченко Родион Калашников
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