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Зинченко в Манчестере встретился со Срной

16 января 16:30 776 Читати українською
Зинченко в Манчестере встретился со Срной
Александр Зинченко / Твиттер Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко оставил в одной из соцсетей Фотовоспоминание о встрече с легендарным хорватским экс-капитаном чемпиона Украины Дарио Срной.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото с бывшим капитаном, а ныне помощником главного тренера донецкого Шахтера Дарио Срной. Встреча между самым дорогим игроком сборной Украины и легендой "горняков" состоялась в академии манчестерского клуба.

Шахтер определился с соперниками на первом тренировочном сборе

"Был рад тебя увидеть, легенда", – подписал фотографию Зинченко в Instagram.

Напомним, Александр выступал за молодежные составы Шахтера с 2010 по 2014 годы, в то время как Дарио защищал цвета дончан с 2003 по 2018 гг.

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Was glad to see you LEGEND @darijosrna

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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