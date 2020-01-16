Зинченко в Манчестере встретился со Срной

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко оставил в одной из соцсетей Фотовоспоминание о встрече с легендарным хорватским экс-капитаном чемпиона Украины Дарио Срной.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото с бывшим капитаном, а ныне помощником главного тренера донецкого Шахтера Дарио Срной. Встреча между самым дорогим игроком сборной Украины и легендой "горняков" состоялась в академии манчестерского клуба.

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"Был рад тебя увидеть, легенда", – подписал фотографию Зинченко в Instagram.

Напомним, Александр выступал за молодежные составы Шахтера с 2010 по 2014 годы, в то время как Дарио защищал цвета дончан с 2003 по 2018 гг.

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