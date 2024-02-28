"Честно говоря, если вы посмотрите игры, когда я был капитаном сборной Украины, то увидите, что я сыграл больше матчей за команду, чем многие ребята, которые были старше меня, поэтому я совсем не чувствовал дискомфорта. И сегодня в современном футболе не только капитан является лидером. Я думаю, что если в вашей команде есть много лидеров, это значительно облегчает жизнь.

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Это то, что сложилось в украинской сборной на поле и за его пределами, и мы имеем такую же ситуацию с Арсеналом. Думаю, я смотрю на слово "лидер" немного глубже, чем на другие слова. Лидером может быть парень, который не играет в команде регулярно, но важно то, как он ведет себя в команде. Без таких людей намного сложнее", – поделился Зинченко в комментарии официальному сайту Арсенала.

Напомним, Александр Зинченко выступает за Арсенал с 2022 года. В общем защитник сыграл за "канониров" в 60 матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В сборной Украины Зинченко чаще действует в центре поля.

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