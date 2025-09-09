Ноттингем Форест во время международной паузы уволил с должности главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Руководством клуба уже определилось с кандидатами на замену португальскому специалисту.

Новый клуб Зинченко уволил тренера после трех туров АПЛ

В шорт-листе Ноттингем Форест есть Ангелос Постекоглу, Жозе Моуринью, Брендан Роджерс, Шон Дайч и Оливер Гласнер. Считается, что австралиец греческого происхождения, возглавлявший в прошлом году Тоттенхэм, стал главным кандидатом на пост тренера (66,7%). Вероятность того, что Моуринью возглавит Ноттингем составляет 28,6%, а Брендан Роджерс – 20%.

Напомним, Ноттингем в первых трех турах АПЛ набрал четыре балла. Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас