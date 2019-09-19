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Зинченко: Всегда мечтал сыграть против Шахтера в Украине

07:30 175 Читати українською
Зинченко: Всегда мечтал сыграть против Шахтера в Украине
Александр Зинченко / Фото ФК Шахтер

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы над своей бывшей командой в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Эмоции от того, что сыграл в Украину, не могу передать словами. Давно мечтал сыграть против Шахтера здесь, еще с тех пор, как ушел из команды. Всегда относился с любовью и уважением к этому клубу. Никогда не возникнет плохого мнения о Шахтере.

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Было приятно играть против футболистов, с которыми выступаю в сборной Украины. Хорошо, что победили.

Нам не было легко. Каждый игрок Сити понимал, насколько Шахтер хорошая команда. В первом тайме они перехватили инициативу, контролировали мяч и игру.

Пеп Гвардиола в перерыве сказал, чтобы мы не думали, что делаем что-то не так, что это просто Шахтер – очень квалифицированная команда", – сказал Зинченко в эфире телеканала Футбол 2.

Поражение зафиксировало Шахтер на последней строчке группы С. Кроме "горожан" на групповом этапе ЛЧ донецкому клубу будет противостоять загребское Динамо и Аталанта.

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Лига чемпионов Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Украинцы за рубежом Шахтер - Манчестер Сити
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