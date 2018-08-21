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Зинченко на пути к Бетису – стороны продвинулись в переговорах, появились новые детали трансфера

12:14 291 Читати українською
Зинченко на пути к Бетису – стороны продвинулись в переговорах, появились новые детали трансфера
Александр Зинченко / Twitter

Украинский хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко приближается к переходу в испанский чемпионат.

Бетис активизировался в переговорах по трансферу Александра Зинченко. Вчера во второй половине дня состоялась встреча между агентами игрока сборной Украины и представителями клуба, на которой стороны обсудили некоторые нерешенные детали будущего соглашения, сообщает ABC.

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Как выяснилось, "вердибланкос" пытаются арендовать Зинченко в Манчестер Сити. С самим футболистом Бетис якобы договорился, но последнее слово должен сказать английский клуб, который оттягивает решение дела.

В Бетисе прекрасно понимают, что трансфер далеко не закрыт. Андалусийцам еще предстоит согласовать с Манчестер Сити финансовые условия перехода и срок контракта, а также обсудить интересы "горожан" в этом деле.

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Ранее севильское издание сообщило, что Зинченко также интересовались Жирона и Селтик.. Причиной слухов о шотландцах, вероятно, стало то, что на субботнем матче Манчестер Сити – Хаддерсфилд был замечен главный тренер "кельтов" Брендан Роджерс.

Впрочем, шотландский The Sun сразу опроверг эту информацию, заявив, что Селтик не будет приглашать никакого другого (недавно в Шотландию с Этихад переехал Даниэль Арзани) молодого игрока Манчестер Сити до закрытия трансферного окна.

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

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