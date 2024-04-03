Зинченко оказался в стартовом составе Арсенала на матч 31 тура АПЛ против Лутона. Украинец традиционно выходит слева в обороне.

Манчестер Сити и Арсенал расписали скучную ничью в пользу Ливерпуля – Зинченко провел матч в запасе

Александр в последний раз выходил с первых минут за "канониров" два месяца назад – в начале февраля с Ливерпулем. Затем нашего земляка мучила травма, а Микель Артета начал отдавать предпочтение более защитным вариантам Кивиору и Томиясу.

Стартовый состав Арсенала: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Смит Роу – Нелсон, Хаверц, Троссар.

Матч Арсенал – Лутон начинается в 21:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports.