Встреча между Арсеналом и Манчестером Юнайтед завершает четвертый тур АПЛ. Стартовые составы – в этой новости на "Футбол24".

Матч между "канонирами" и манкунианцами стартует в 18:30 по киевскому времени. Главный тренер Арсенала впервые за пять месяцев включил Александра Зинченко в стартовый состав. Украинский защитник набирал форму после травмы и выходил на поле только на замену.

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Арсенал в прошлом туре сыграл вничью с Фулхэмом, а Манчестер Юнайтед одержал тяжелую победу над Ноттингемом, отыгравшись после пропущенных двух мячей. Сейчас в турнирной таблице между командами расстояние лишь в один балл.

Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями встречи можно в онлайн "Футбол 24".

Стартовые составы:

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? Gabi at the back

Rice in the middle

Eddie leads the line



Let's do this, Gunners pic.twitter.com/7rLXuHTXcj — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2023