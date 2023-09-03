Зинченко впервые за 5 месяцев попал в стартовый состав: онлайн-трансляция матча Арсенал – Манчестер Юнайтед
Встреча между Арсеналом и Манчестером Юнайтед завершает четвертый тур АПЛ. Стартовые составы – в этой новости на "Футбол24".
Матч между "канонирами" и манкунианцами стартует в 18:30 по киевскому времени. Главный тренер Арсенала впервые за пять месяцев включил Александра Зинченко в стартовый состав. Украинский защитник набирал форму после травмы и выходил на поле только на замену.
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Арсенал в прошлом туре сыграл вничью с Фулхэмом, а Манчестер Юнайтед одержал тяжелую победу над Ноттингемом, отыгравшись после пропущенных двух мячей. Сейчас в турнирной таблице между командами расстояние лишь в один балл.
Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями встречи можно в онлайн "Футбол 24".
Стартовые составы: