Александр Зинченко в матче против Астон Виллы появится на футбольном поле с первых минут, сообщает пресс-служба Ман Сити.

"Лучше берегись": Манчестер Сити опубликовал атмосферные фото зимней тренировки с Зинченко в главной роли

Для украинского универсала это первый выход в стартовом составе на поединок АПЛ в этом сезоне. Ранее Зинченко выходил на замену дважды и наиграл 56 минут. В Кубке английской лиги Александр провел один полный матч, а в ЛЧ отыграл целых 154 минуты.

К матчу Манчестер Сити подходил с 29 очками и располагался на второй строчке АПЛ, Астон Вилла с 16 зачетными пунктами была четырнадцатой.

Пуккі присоромлює Роналду з Кейном, найбагатший клуб планети вилітає, похмілля легендарного чемпіона АПЛ