Зинченко впервые в сезоне АПЛ выйдет в старте Манчестер Сити
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола решил привлечь украинца к поединку 14-го тура английской Премьер-лиги.
Александр Зинченко в матче против Астон Виллы появится на футбольном поле с первых минут, сообщает пресс-служба Ман Сити.
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Для украинского универсала это первый выход в стартовом составе на поединок АПЛ в этом сезоне. Ранее Зинченко выходил на замену дважды и наиграл 56 минут. В Кубке английской лиги Александр провел один полный матч, а в ЛЧ отыграл целых 154 минуты.
К матчу Манчестер Сити подходил с 29 очками и располагался на второй строчке АПЛ, Астон Вилла с 16 зачетными пунктами была четырнадцатой.
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