toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Зинченко: Возможно, матч со словаками был одним из худших за все время работы Шевченко в сборной Украины

18:21 44 Читати українською
Зинченко: Возможно, матч со словаками был одним из худших за все время работы Шевченко в сборной Украины
Александр Зинченко (справа) / фото: ФФУ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в гостевом матче Лиги наций со Словакией.

"Многое не получилось. Понятно, что для всех поле одинаковое, но в наших действиях было слишком много брака. К тому же словаки смогли реализовать почти все свои моменты, а нам, к сожалению, этого не удалось сделать.

Украина потерпела крупнейшеее фиаско в своей истории – какие выводы и перемены в составе должен был бы сделать Шевченко

Был ли это худший матч за все время работы Шевченко в сборной? Одним из таких, возможно. Это не оправдание, но скажу, что мы пытались играть по новой схеме. Однако хочу поздравить Словакию с победой, она ее заслужила. У нас молодая команда, растем. Проанализируем прошедший матч и будем двигаться дальше, стараться прогрессировать.

Не хочется бросаться словами по горячим следам. Нужно в этом разобраться в спокойной обстановке. Кроме тренерских подсказок, я проведу еще и самоанализ. Но в любом случае никто опускать руки не собирается. Любое поражение – это повод для размышлений.

"Невероятно шикарный позор" и "Походу, Шева специально "слил" Бойко": реакция соцсетей на Словакия – Украина

Конечно, такое поражение не красит нас, но в то же время сборная Украины выполнила задачу – заняла первое место в своей группе Лиги наций. Но более глубокую оценку должны давать тренеры и специалисты", – цитирует Зинченко официальный сайт ФФУ.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига наций Украина Украина Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Словакия - Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
17
мин
Италия
21:45
Португалия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук