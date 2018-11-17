Зинченко: Возможно, матч со словаками был одним из худших за все время работы Шевченко в сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в гостевом матче Лиги наций со Словакией.

"Многое не получилось. Понятно, что для всех поле одинаковое, но в наших действиях было слишком много брака. К тому же словаки смогли реализовать почти все свои моменты, а нам, к сожалению, этого не удалось сделать.

Украина потерпела крупнейшеее фиаско в своей истории – какие выводы и перемены в составе должен был бы сделать Шевченко

Был ли это худший матч за все время работы Шевченко в сборной? Одним из таких, возможно. Это не оправдание, но скажу, что мы пытались играть по новой схеме. Однако хочу поздравить Словакию с победой, она ее заслужила. У нас молодая команда, растем. Проанализируем прошедший матч и будем двигаться дальше, стараться прогрессировать.

Не хочется бросаться словами по горячим следам. Нужно в этом разобраться в спокойной обстановке. Кроме тренерских подсказок, я проведу еще и самоанализ. Но в любом случае никто опускать руки не собирается. Любое поражение – это повод для размышлений.

"Невероятно шикарный позор" и "Походу, Шева специально "слил" Бойко": реакция соцсетей на Словакия – Украина

Конечно, такое поражение не красит нас, но в то же время сборная Украины выполнила задачу – заняла первое место в своей группе Лиги наций. Но более глубокую оценку должны давать тренеры и специалисты", – цитирует Зинченко официальный сайт ФФУ.