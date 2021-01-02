Зинченко возглавил топ-5 самых подешевевших украинцев в 2020 году
Сразу два представителя сборной Украины в английской Премьер-лиге существенно упали в цене.
Авторитетное издание Transfermarkt подбило финансовую стоимость игроков в минувшем году.
Манчестер Сити не настроен продавать Зинченко
Рейтинг украинцев, которые больше всего подешевели в 2020 году, возглавил представитель английского Манчестер Сити Александр Зинченко. Полузащитник потерял в цене 10 млн евро и пропустил вперед Руслана Малиновского, который с ценником в 21 млн евро стал самым дорогим украинским футболистом.
На второй строчке расположился еще один "англичанин" – Андрей Ярмоленко. Полузащитник Вест Хэма подешевел ровно вдвое и стоит теперь 7,5 млн евро. Третьим в финансовом антитопе стал "горняк" Марлос – минус четыре миллиона.
|№
|Футболист
|Возраст
|Клуб
|Регрес
|Цена
|1
|Александр Зинченко
|24
|Манчестер Сити
|-10
|20
|2
|Андрей Ярмоленко
|31
|Вест Хем
|-7,5
|7,5
|3
|Марлос
|32
|Шахтер
|-4
|7
|4
|Тарас Степаненко
|31
|Шахтер
|-2
|8
|5
|Денис Гармаш
|30
|Динамо
|-2
|1,5
* Цены указаны в млн евро, по состоянию на 01.01.2021
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