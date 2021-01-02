Сразу два представителя сборной Украины в английской Премьер-лиге существенно упали в цене.

Авторитетное издание Transfermarkt подбило финансовую стоимость игроков в минувшем году.

Манчестер Сити не настроен продавать Зинченко

Рейтинг украинцев, которые больше всего подешевели в 2020 году, возглавил представитель английского Манчестер Сити Александр Зинченко. Полузащитник потерял в цене 10 млн евро и пропустил вперед Руслана Малиновского, который с ценником в 21 млн евро стал самым дорогим украинским футболистом.

На второй строчке расположился еще один "англичанин" – Андрей Ярмоленко. Полузащитник Вест Хэма подешевел ровно вдвое и стоит теперь 7,5 млн евро. Третьим в финансовом антитопе стал "горняк" Марлос – минус четыре миллиона.

№ Футболист Возраст Клуб Регрес Цена 1 Александр Зинченко 24 Манчестер Сити -10 20 2 Андрей Ярмоленко 31 Вест Хем -7,5 7,5 3 Марлос 32 Шахтер -4 7 4 Тарас Степаненко 31 Шахтер -2 8 5 Денис Гармаш 30 Динамо -2 1,5

* Цены указаны в млн евро, по состоянию на 01.01.2021

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