Наставник Арсенала Микель Артета принял участие в опросе ESPN Brasil, где отвечал на вопросы о своих подопечных. Испанский тренер не обошел вниманием украинского защитника Александра Зинченко.

На вопрос о том, кого он считает самым смешным игроком в составе лондонского клуба, Артета без колебаний ответил: "Зинченко". Таким образом тренер подчеркнул харизму и положительное влияние украинца на атмосферу внутри раздевалки канониров.

28-летний Зинченко выступает за Арсенал с лета 2022 года. Его контракт действует до 30 июня 2026-го, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

В то же время украинец пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:0), не попав в заявку команды.

