"Для многих клубов, включая нас, просто невероятно оказаться здесь. Первый шаг – выиграть первый матч. Мы еще далеки от цели. Очень важно выигрывать домашние матчи. Мы еще далеки от нашей цели.

Зинченко стал лицом гламурной тренировочной экипировки Манчестер Сити для Лиги чемпионов

Зинченко вернулся в строй, остальные игроки тоже. Гюндоган, Бернарду и Жоау в хорошей форме. Мы ждем, что скоро вернется Менди. Нас ждет шесть игр. Каждая из них важна. Каждая игра идет за три очка", – цитирует Хосепа Гвардиолу Твиттер "горожан".

Заметим, Александр Зинченко получил повреждения приводящей мышцы и около месяца не играл за Сити. Уже завтра, 21 октября, команда Гвардиолы сыграет с Порту в Лиге чемпионов, начало в 22:00.

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