Полузащитник Арсенала Александр Зинченко вошел в символическую сборную 1-го тура английской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

Зинченко стал лучшим игроком Арсенала в официальном дебюте за "канониров" по версиям Whoscored и Sofascore

Наш соотечественник официально дебютировал за "канониров" в матче против Кристал Пэлас (2:0), отыграл 83 минуты и записал в свой актив голевую передачу на Габриэла Мартинелли. В топ-11 вошли трое представителей Ньюкасла, по два игрока Арсенала и Тоттенхэма, а также игроки Челси, Борнмута, Брайтона и Фулхэма

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдуар Менди (Челси).

Защитники: Бен Уайт (Арсенал), Фабиан Шер (Ньюкасл), Ллойд Келли (Борнмут), Александр Зинченко (Арсенал).

Полузащитники: Деян Кулусевский (Тоттенхэм), Жоэлинтон (Ньюкасл), Бруно Гимараес (Ньюкасл), Сон Хин Мин (Тоттенхэм).

Нападающие: Александар Митрович (Фулхэм), Дэнни Велбек (Брайтон).

Арсенал одержал победу над Кристал Пелас – Зинченко исполнил ассист, круто сыграл в атаке, но раскрыл проблемы в защите