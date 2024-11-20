"Молодцы! Самое главное, что добились положительного результата и выиграли. Я думаю, все довольны: и наша страна, и футболисты. Сборная подарила нам положительные эмоции.

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Стыковые матчи? Если мы хотим идти дальше и достигать больших успехов, то не имеет значения, с кем нам придется играть. Сейчас в футбол умеют играть все команды. Нам нужно выходить, побеждать и идти дальше. Но если брать с точки зрения болельщика, то мне бы хотелось увидеть нашу игру против бельгийцев. Однако пусть нам попадется тот соперник, которого мы сможем пройти.

"Львом матча" болельщики признали Зинченко? Я вас прошу, не говорите мне о нем. Мне понравилась вся наша команда. Они молодцы, что добились положительного результата, и порадовали нашу страну. Я никогда в жизни никого не выделяю, только – команду в целом. Скажу честно: Зинченко для меня он вообще непонятен. Это мое личное мнение и я его объяснять не буду. Вчера я его критиковал, а он молодец – забил. Значит, буду его каждую игру критиковать – пусть забивает и сборная достигает положительного результата.

Вижу ли я сейчас в сборной второго Алиева, полузащитника, который может издалека забить и отдать пас-конфетку? Сейчас я не могу такого назвать. Мне очень нравятся Судаков, Малиновский, Шапаренко, Буяльский. Это хорошие футболисты, которые не боятся брать инициативу на себя. Самое главное – чтобы они прогрессировали и травмы обходили их стороной.

А насчет критики Реброва... Сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций и вышла в стыковые матчи. Так зачем кого-то снимать? Сейчас у нас есть тренер, который выполняет свою работу. У нас есть президент УАФ и различные комитеты, которые решают, кого назначать и кого убирать. Пусть они этим занимаются. Мое мнение – пока Ребруха справляется и, дай Бог, пусть справляется дальше", – сказал Алиев в комментарии Sport-Express.

Напомним, по итогам группового этапа сборная Украины финишировала на второй строчке квартета В1 и будет бороться за выход в элиту турнира. Среди потенциальных соперников "сине-желтых" – Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

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