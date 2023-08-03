В среду, 2 августа, у Александра Зинченко родился второй ребёнок.

Левый защитник Арсенала и сборной Украины во второй раз стал отцом. В среду, 2 августа, жена футболиста Влада Седан родила девочку. Об этом счастливая мама сообщила на своей страничке в Instagram.

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"Добро пожаловать в мир, принцесса", – написала Влада, опубликовав фотографию счастливой семьи. Это уже вторая девочка в семье Зинченко.

Влада и Александр Зинченко поженились в августе 2020 года. Через год они впервые стали родителями – у них родилась дочь Ева.

Напомним, уже 5 августа Александр в статусе капитана выведет свою команду на благотворительный матч Game4Ukraine, который состоится в Лондоне на домашней арене Челси. Ему будет противостоять команда Андрея Шевченко. Цель поединка – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного российскими оккупантами.