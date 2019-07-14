Зинченко вместе с Манчестер Сити не смог вылететь в Китай, где "горожанам" предстоит сыграть против Вест Хэма Ярмоленко

У Манчестер Сити возникли непредвиденные проблемы с вылетом на тренировочный сбор команды.

Делегация Манчестер Сити должна была вылететь в Шанхай вчера вечером в 20:00 по киевскому времени, однако рейс был отменен "из-за непредвиденной административной проблемы". В заявлении клуба говорится, что "проблема решается и команда отправится в тур в воскресенье, 14 июля".

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К слову, в Азии у Манчестер Сити запланировано четыре спарринга. 17 июля "горожане" сыграют с Вест Хэмом Андрея Ярмоленко. 20 – с кем-то из участников Premier League Asia Trophy. 24-го – с Китчи, 27-го – с Йокогамой.

Напомним, в список из 26 игроков Манчестер Сити, которые отправятся в турне по Азии попал украинец Александр Зинченко, который в новом сезоне будет выступать за манкунианцев под 11-м номером.

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