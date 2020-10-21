Универсал "горожан" начнет поединок на скамейке запасных, сообщает официальный твиттер клуба.

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Это второе в сезоне попадание в заявку Сити на матч для Зинченко. Ранее он вошел в финальный список исполнителей на поединок с Лестером в АПЛ, но просидел все 90 минут в запасе. Остальные матчи команды Хосепа Гвардиолы в нынешней кампании 23-летний украинец пропустил из-за травмы.

К слову, в сезоне 2019/20 Александр Зинченко провел 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Матч Манчестер Сити – Порту начнется в 22:00.

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