Хосеп Гвардиола включил украинца Александра Зинченко в заявку на матч 14-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона. Поединок он будет начинать в запасе.

Зинченко может уйти из Манчестер Сити – Гвардиола говорил с украинцем, которого хотят клубы из России и топ-чемпионатов

Для Александра это будет первый поединок за более чем пол месяца – последний раз универсал выходил на поле 1 декабря в матче Лиги чемпионов против Порту (0:0). Следующие четыре встречи Зинченко не попадал в заявку "горожан".

15 декабря главный тренер Сити сообщал, что у Александра повреждения, однако характер этой травмы был неизвестен.

Заметим, в текущем сезоне 24-летний игрок получает крайне мало игрового времени в АПЛ – лишь 13 минут. Лучшая ситуация в ЛЧ – Александр провел 4 неполных поединка.

Зінченко має нову проблему, Гвардіола конфузиться з Ман Сіті – як головний фаворит АПЛ переживає небачений провал