Домашний поединок 36 тура АПЛ против Ньюкасла 25-летний украинец начнет с первых минут, как и предыдущие две встречи в английском первенстве (с Уотфордом и Брайтоном).

Посреди недели Зинченко в полуфинале Лиги чемпионов против Реала стартовал со скамьи для запасных, но появился на поле во втором тайме. "Городяне" уступили и вылетели из самого престижного евротурнира.

Теперь команда Александра борется только за победу в АПЛ. Отчаянная гонка продолжается с Ливерпулем, который накануне уступил Тоттенхэму . Перед стартом матча против Ньюкасла манчестерцы имеют 83 очка – столько же у мерсисайдцев.