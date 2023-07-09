В своих соцсетях "канониры" сообщили, что украинец вернулся в расположение команды. На фото, выложенных Арсеналом, Зинченко радостно улыбается, обнимаясь с Эдегором.

Зинченко стало стыдно за дебютный гол в АПЛ – оригинальное объяснение

Александр Зинченко конец кампании АПЛ 2022/23 пропустил из-за травмы. Это не позволило защитнику присоединиться к сборной Украины в матчах против Северной Македонии и Мальты. Сейчас украинец полноценно тренируется с командой.

Перед стартом сезона у Арсенала запланировано несколько товарищеских встреч. 13 июля "канониры" встретятся с Нюрнбергом, а затем сыграют с Манчестер Юнайтед, Монако и Барселоной. Сезон для Зинченко и Ко начнется с матча за Суперкубок Англии против Манчестер Сити, который состоится 6 августа.

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