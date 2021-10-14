Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко готовится помочь своей команде уже в ближайших матчах.

Украинский полузащитник Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе манчестерского клуба, сообщает официальный Твиттер "горожан".

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Напомним, 24-летний игрок получил повреждение перед матчем 5-го тура с Саутгемптоном. Травма икроножной мышцы сделала невозможным участие хавбека в октябрьских матчах сборной Украины против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

К слову, ближайшие матчи Манчестер Сити проведет 16 октября дома в рамках АПЛ против Бернли и 19 октября на выезде в Лиге чемпионов против Брюгге.

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