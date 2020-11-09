"Конечно, основная задача – сохранить прописку в дивизионе А. Любая команда стремится к лучшему, мы – не исключение. В наших мечтах ​​– выйти в плей-офф. Далее достигать наши новые цели.

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К сожалению, из-за травмы не мог присутствовать на прошлых матчах. Но сейчас все хорошо, полон сил физически, чувствую себя отлично. Соскучился по всем ребятам. Впереди нас ждут замечательные матчи, подходим к ним с полной концентрацией", – сказал Зинченко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, что уже 11 ноября сборной Украины предстоит провести выездной товарищеский матч против команды Польши, а позже два поединка Лиги наций – против Германии и Швейцарии.

К слову, после 4-х туров команда Андрея Шевченко имеет в своем активе 6 очков, столько же у немцев, а у испанцев на одно больше. Швейцарцы с двумя пунктами пока последние в группе. Напомним, что победитель квартета выйдет в плей-офф и поборется за трофей Лиги наций.

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