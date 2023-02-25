Лестер на своем поле принимал в 25-м туре Арсенал. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Микеля Артеты завладела инициативой с первых минут, но реализовать свое преимущество не смогла в начале. Фанатам "канониров" пришлось ждать 27 минут, чтобы увидеть первый гол. Троссар забил, но арбитры разглядели нарушение правил.

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Второй тайм начался с гола Габриэля Мартинелли, который вывел свою команду вперед на 46-й минуте. Счет в матче не изменился до финального свистка. Напомним, что Александр Зинченко на эту встречу выходил в статусе капитана Арсенала.



Команда Артеты после 25 туров набрала 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Лестер имеет в своем активе 24 очка и занимает 14 строчку.

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