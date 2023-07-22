"Чрезвычайно важно проводить подобные мероприятия (матч Game4Ukraine, – прим.). Мне стыдно просить вас сделать пожертвование. Не говорю об этом и не прошу этого. Кто-то может это сделать, а кто-то нет, потому что у него много дел.

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Некоторые люди устали от этой войны, но мы не можем сдаваться. Нам нужно бороться за нашу свободу и независимость, потому что я не мог представить, что это может произойти в 2023 году. В место, где ты родился и вырос, однажды приходит другая страна, которая разрушает все, убивает детей и делает много страшных вещей. Чтобы достичь чего? Вот вопрос.

Сегодня – это Украина, а завтра может быть ваша страна. Поэтому нам нужно держаться вместе и бороться до конца. Находясь здесь, хотел бы выразить огромную благодарность США и остальному миру, которые очень помогают нам в этот трудный момент.

После вторжения это уже стало частью моей жизни. Каждый день живу со своей страной и людьми, которые там живут. Я и моя семья стараемся помочь, чем можем. Использую футбол, который является лучшим видом спорта в мире, для представления нашей страны и лучшим способом привлечь всех бывших футболистов, легенд, актеров.

Очень важно не просто собрать средства на строительство школы в Украине, а отправить сообщение остальному миру и украинцам, которые остаются там и борются за свою независимость, сказать: "Смотрите, вы не одиноки. Все они с вами". Пользуясь случаем, я должен сказать, что эти F16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть такая миссия. Если у меня будет возможность – буду говорить об этом", – цитирует Зинченко Allfootballapp.

Напомним, сейчас Александр находится с Арсеналом в США, где "канониры" проводят предсезонное турне. Украинец продолжает залечивать травму икроножной мышцы. Благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне.

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