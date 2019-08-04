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Зинченко в составе Ман Сити прибыл на матч с Ливерпулем за Суперкубок Англии – украинцу прогнозируют выход в старте

10:18 70 Читати українською
Зинченко в составе Ман Сити прибыл на матч с Ливерпулем за Суперкубок Англии – украинцу прогнозируют выход в старте
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити прибыл в Лондон на поединок за Суперкубок Англии-2019 против Ливерпуля.

 

Александр Зинченко вместе с партнерами по Манчестер Сити добрался до Лондона, где сегодня на Уэмбли в поединке за Суперкубок Англии-2019 "горожане" будут противостоять Ливерпулю.

Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз на Суперкубок Англии-2019

В составе Манчестер Сити отсутствует травмированный Фернандиньо, а также Данило и Эмерик Ляпорт. Последний еще может присоединиться к команде непосредственно перед игрой, но пока его участие в матче против Ливерпуля под серьезным вопросом. На всех остальных исполнителей Хосеп Гвардиола может рассчитывать.

К слову, профильное издание Manchester Evening News практически уверено, что 22-летний украинец начнет поединок с первых минут.

Матч Ливерпуль– Манчестер Сити начнется в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

Ливерпуль – Манчестер Сити: анонс матча за Суперкубок Англии

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Главное Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Ливерпуль - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Суперкубок Англии
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