Зинченко: В сборной Украины появились неплохие шансы побороться за путевку на Евро-2020

Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

"Итоговый результат считаю закономерным. На протяжении всего матча мы владели игровой инициативой. Мы выглядели лучше соперника, хоть Люксембург и сыграл организованно. Да, не удалось снять вопрос о победителе раньше компенсированного времени, но главное, что мы все же победили и положили в своею копилку три очка. Теперь у нас появились неплохие шансы побороться за путевку на чемпионат Европы.

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Трудно что-то говорить после таких эмоций. Нужно сесть, проанализировать. Наша игра оставляет желать лучшего, много брака было в простых ситуациях. Нам есть над чем работать и к чему стремиться. Это футбол, все может случиться. Главное – не опускать руки. Мы это и продемонстрировали.

Не хватило Степаненко? Не хочу говорить о персоналиях. Конечно, можно сказать, что не хватало и Марлоса, и Андрея Ярмоленко. Но у нас сборная, в которой очень много потенциальных лидеров. Каждый может взять на себя инициативу и сыграть на определенной позиции.

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Низкий поклон всем тем, кому удалось выбраться на стадион. Болельщиков было так много, что чувствовалось, будто мы играем дома. Мне очень приятно, спасибо им большое за поддержку", – цитирует Зинченко пресс-служба ФФУ.

Заметим, что сборная Украины начала отбор на Евро-2020 ничьей против Португалии (0:0) и победой над Люксембургом (2:1). Вданный момент "желто-синие" возглавляют турнирную таблицу группы В.

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