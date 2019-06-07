Зинченко: В сборной Украины нет деления на Шахтер и Динамо

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об атмосфере внутри команды.

"Ярмоленко является одним из лидеров нашей команды. Его отсутствие – серьезная потеря. Одно его присутствие в коллективе и то, что он постоянно тренируется с нами на сборах, очень важно.

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В национальной команде – замечательный сплоченный коллектив. Нет отдельных людей, которые ходят по двое, по трое, нет деления на Динамо и Шахтер. У нас здесь – сборная! Действительно подобрался очень классный коллектив, и присутствие каждого придает дополнительный импульс и поддержку", – цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Сербия состоится сегодня, 7 июня, в 21:45 на Арене Львов.

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