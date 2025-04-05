Миколенко получил немало комплиментов за игру против Ливерпуля. Несмотря на минимальное поражение Эвертона (0:1), Виталий "съел" Салаха, который не сумел отличиться результативными действиями. Украинец получил же одну из самых высоких оценок в составе "ирисок".

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Борнмут Ильи Забарного неожиданно уступил Ипсвичу, который дважды забил с двух ударов в створ ворот. Егор Ярмолюк вышел в старте Брентфорда против Ньюкасла, но игра также завершилась не в пользу команды украинца (1:2).

А Александр Зинченко уже в который раз не вышел в составе Арсенала, несмотря на очередные потери в обороне "канониров". Микель Артета снова продемонстрировал, что не рассчитывает на украинца, которого уже отправляют в мадридский Атлетико. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".