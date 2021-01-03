"Зинченко уже много лет куда-то сватают: то один клуб хочет его в аренду, то другой, но никто почему-то не берет. Он никогда не был игроком основы Манчестер Сити. Он всегда был на подхвате, если кто-то травму получит, например, Менди.

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Зинченко играет левого защитника, хотя иногда Гвардиола ставит его на другие позиции, но на этой позиции его страхуют центральные или опорные полузащитники, если он убегает вперед. Сильно на этой позиции навредить сложно. Без Зинченко команда точно может обойтись.

В командах в стиле Бернли ему будет трудно. Это в Сити у него классные, техничные партнеры, а в Бернли нужно много работать в защите, сражаться и выносить мяч вперед", – отметил Селюк в интервью изданию Советский спорт.

К слову, в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 6 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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