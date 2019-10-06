Зинченко установил уникальное достижение среди игроков сборной Украины

Среди всех футболистов, попавших в основной и резервный списки национальной сборной на октябрьские матчи, только Александр Зинченко может похвастаться уникальной статистикой.

Украинский полузащитник сборной Украины Александр Зинченко забил больше голов за национальную сборную, чем за клубную карьеру, сообщает Zbirna.com.

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В Манчестер Сити Хосеп Гвардиола использует 22-летнего игрока слева в защите, в то время как Андрей Шевченко – в центре поля. Поэтому в сборной у Зинченко больше шансов, чтобы отличиться голом в ворота соперников. Напомним, во время сентябрьского сбора наш манкунианец забил дважды – в матче отбора на Евро-2020 против Литвы (3:0) он откликнулся на передачу Марлоса, а затем открыл счет в товарищеской игре против Нигерии (2:2).

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Сейчас на счету Зинченко 29 матчей за сборную, в которых он забил четыре гола. Предыдущие два точных выстрела пришлись на спарринг против Румынии (4:3) в 2016 году и выездной поединок Лиги наций против Чехии (2:1). На клубном уровне у Александра три точных удара: два за Уфу и один за Манчестер Сити. Во время выступлений за ПСВ украинец голов не забивал.

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