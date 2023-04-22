Зинченко установил уникальное для украинцев достижение в АПЛ
Защитник Арсенала Александр Зинченко вошел в историю английской Премьер-лиги.
Украинский футболист провел сотый матч в АПЛ. Это произошло в 32-м туре в игре против Саутгемптона, которая завершилась вничью 3:3.
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В футболке Арсенала Зинченко сыграл 24 матча, а еще 76 встреч он провел за Манчестер Сити. Таким образом, защитник стал первым украинцем, сыгравшим в 100 поединках АПЛ. Андрей Шевченко и Андрей Воронин, которые выступали в Англии, провели 48 и 27 встреч соответственно. Отметим, что в 79 играх из 100 командам Зинченко удавалось победить.
Напомним, что украинец дебютировал в английской Премьер-Лиге 13 декабря 2017 года. В нынешнем сезоне Зинченко отыграл в 30 матчах за Арсенал. В его активе один гол и две результативные передачи.
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