Украинский футболист провел сотый матч в АПЛ. Это произошло в 32-м туре в игре против Саутгемптона, которая завершилась вничью 3:3.

"Гвардиола совершил большую ошибку": скандальный экс-тренер сборной Англии – о роли Зинченко в Арсенале

В футболке Арсенала Зинченко сыграл 24 матча, а еще 76 встреч он провел за Манчестер Сити. Таким образом, защитник стал первым украинцем, сыгравшим в 100 поединках АПЛ. Андрей Шевченко и Андрей Воронин, которые выступали в Англии, провели 48 и 27 встреч соответственно. Отметим, что в 79 играх из 100 командам Зинченко удавалось победить.

Most wins after 100 Premier League appearances:



◎ 82 - Aymeric Laporte

◉ 79 - Oleksandr Zinchenko

◎ 79 - Ederson

◎ 79 - Phil Foden

◎ 77 - Nemanja Vidić

◎ 77 - Gabriel Jesus

◎ 77 - Trent Alexander-Arnold



Laporte’s record might stay for a LONG time. pic.twitter.com/t8KOuJH6GD — Squawka (@Squawka) April 21, 2023

Напомним, что украинец дебютировал в английской Премьер-Лиге 13 декабря 2017 года. В нынешнем сезоне Зинченко отыграл в 30 матчах за Арсенал. В его активе один гол и две результативные передачи.

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