Зинченко услышал неожиданный вердикт от Артеты – наставник Арсенала имеет планы на украинца
Сага с пребыванием Александра Зинченко в Арсенале продолжается.
Защитник сборной Украины и лондонского клуба Александр Зинченко, скорее всего, останется в составе своей команды и в новом сезоне английского первенства, сообщает журналист Джордан Дэвис.
Главный тренер "канониров" не планирует отпускать 28-летнего футболиста, поскольку считает его важным игроком для состава. Особенно ценят универсальность украинца: теперь он чаще будет играть в центре поля, а не только в обороне.
Сам Зинченко также доволен своим положением в клубе и готов отработать контракт, который действует до июня следующего года. В прошлом сезоне он провел 23 поединка, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
