Защитник сборной Украины и лондонского клуба Александр Зинченко, скорее всего, останется в составе своей команды и в новом сезоне английского первенства, сообщает журналист Джордан Дэвис.

Зинченко ответил на предложение Моуринью – неожиданная реакция украинца

Главный тренер "канониров" не планирует отпускать 28-летнего футболиста, поскольку считает его важным игроком для состава. Особенно ценят универсальность украинца: теперь он чаще будет играть в центре поля, а не только в обороне.

Сам Зинченко также доволен своим положением в клубе и готов отработать контракт, который действует до июня следующего года. В прошлом сезоне он провел 23 поединка, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

JUST IN;



Mikel Arteta would love Oleksandr Zinchenko to stay on as an experienced head in the dressing room, offering depth to the left-back position.



️@jordandaviesj pic.twitter.com/7aACuixTN2 — AFC Xtra (@AFC__Xtra) August 18, 2025

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Йокерес провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"