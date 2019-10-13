Зинченко: Украина – лидер группы, поэтому давление должно быть на сборную Португалии

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился своими ожиданиями перед матчем отбора на Евро-2020 против Португалии.

"Вторую игру в спаренных матчах проводим хуже? Интересная статистика, думаю, что это просто стечение обстоятельств. Каждый игрок понимает важность игры. Нет препятствий, чтобы показать тот футбол, который мы хотим. Будет полный стадион, постараемся порадовать болельщиков.

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Кто побеждал в "спарках" с Силвой на тренировках в Манчестер Сити? Очень глупый вопрос, это же очевидно (смеется). Я предупреждал Бернарду еще за несколько месяцев, чтобы он следил за языком, был внимателен в высказываниях. Я мог бы рассказать всем СМИ, если бы он ляпнул что-то не то. Тогда болельщики бы освистывали его каждый раз, когда он получал бы мяч.

Я считаю, что давления на сборную Украины завтра быть не должно. Мы дома, переполненные трибуны – это наш 12-й игрок. Даже не могу передать, насколько легче играть дома, когда трибуны гонят тебя вперед. Давление должно быть на соперника. Да, они действующие чемпионы Европы, у них классные футболисты, но мы подходим к игре лидером группы.

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Не стоит объяснять, насколько классный Роналду. Это один из лучших игроков в истории футбола. Для каждого болельщика за честь просто увидеть его игру вживую. А для игроков противостоять ему – тем более. Двойная мотивация. Для Украины матч с Португалией – праздник. Не каждый день приезжают действующие чемпионы Европы. Это будет зрелищный матч", – сказал Зинченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Украина – Португалия состоится 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что после победы над Литвой "сине-желтые" имеют в активе 16 очков, "селесао" с 11 пунктами занимают второе место.