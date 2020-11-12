"По содержанию игры мы были как минимум не хуже. Конечно, я отдаю должное сборной Польши. Все-таки у них очень много квалифицированных футболистов, играющих в Европе. Но сегодня я думаю, что мы были ближе к победе. Хоть мы и проиграли 0:2, но это футбол.

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Хорошо, что мы создаем моменты, но самое главное в футболе – это голы. Нам нужно работать над реализацией. Эту игру даже при таком результате можно занести себе в актив. По содержанию игры мы можем поставить себе плюс, потому что мы движемся в правильном направлении. Да, результат отрицательный, но мы больше заслуживали победить", – сказал Зинченко в эфире ФутболNews.

Напомним, что дальше команду Андрея Шевченко ждет поединок Лиги наций. Матч 5-го тура Германия – Украина состоится уже 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих сборных по 6 очков, что на один пункт меньше, чем в Испании.

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