"Представлять на международном уровне свою страну – это момент гордости, особенно сейчас. Мне так тяжело сдерживать слезы, когда звучит национальный гимн. Я знаю, что многие говорят о моих слезах в соцсетях. Извините меня за то, что я настолько чувствителен.

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Я не желаю никому почувствовать и увидеть своими глазами все эти вещи, которые сейчас происходят в моей стране. Очень тяжело описать словами, что я чувствую в такие моменты", – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала Rio Ferdinand Presents FIVE.

К слову, Зинченко дебютировал за сборную Украины в 2015 году. С тех пор Александр сыграл за национальную команду 53 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.