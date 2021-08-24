Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко обратился к своей жене Владе по случаю годовщины свадьбы.

"1 год счастья! Остальные 99 впереди. А после этого мы посмотрим. Очень люблю тебя, моя половинка", – написал Зинченко в своем Instagram, добавив совместную фотографию с Владой Седан на фоне фейерверка.

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Напомним, 2 августа у пары родилась дочь, которую назвали Евой. Александр с Владой же поженились год назад.

К слову, Саша в этом сезоне лишь раз выходил на поле в составе Манчестер Сити, отыграв 11 минут в матче против Тоттенхэма (0:1).

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