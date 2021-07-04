"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Увидев вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!" – написал Александр Зинченко в своем Instagram.

Напомним, в этом году национальная команда Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а также вырвала путевку в 1/4 финала в поединке со сборной Швеции. Однако "сине-желтые" завершили свой путь на Евро-2020, проиграв Англии со счетом 0:4.

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