Александр Зинченко рискует остаться с очень сомнительными перспективами в Арсенале.

Украинец остается приоритетом Порту на позицию левого защитника, утверждает журналист Руди Галетти.

Зинченко возглавил рейтинг Артеты – украинец в Арсенале получил особое признание (ВИДЕО)

Впрочем, 30-кратные чемпионы Португалии не готовы удовлетворить финансовые аппетиты Зинченко. Игрок Арсенала якобы хочет получать 6,5 млн евро в год. Из-за этого Порту изучает более дешевые альтернативы – списанный в МЮ Тайрелл Маласия или Нико Шульц, который провалился в Боруссии Д и сейчас вообще сидит свободным агентом.

Напомним, 28-летний Зинченко не попал в заявку Арсенала в первых двух турах АПЛ. Украинец отрабатывает последний сезон действующего контракта с "канонирами".

