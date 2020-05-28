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Зинченко топ-матчем возобновит АПЛ – 4 команды стартуют раньше других

18:00 169 Читати українською
Зинченко топ-матчем возобновит АПЛ – 4 команды стартуют раньше других
Зинченко, Обамеянг и Отаменди / Getty Images

Александру Зинченко вместе с Манчестер Сити выпадет возможность воозобновитьь сезон на несколько дней раньше других английских клубов.

Два перенесенные поединки предыдущих туров АПЛ состоятся 17 июня, информирует Telegraph. Манчестер Сити будет принимать Арсенал, а Астон Вилла поедет в гости к Шеффилд Юнайтед.

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Полноценно сезон возобновят 20 июня, когда и будут сыграны большинство матчей 30 тура. Вероятно, одну игру вынесут на пятницу (19 июня). Согласованное расписание предусматривает завершение английской Премьер-лиги 1 или 2 августа.

Напомним, последний матч АПЛ перед паузой состоялся почти три месяца назад – 9 марта Лестер разгромил Астон Виллу 4:0.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Александр Зинченко Александр Зинченко Арсенал Арсенал Астон Вилла Астон Вилла Манчестер Сити Манчестер Сити
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