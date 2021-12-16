Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко не скупился на комплименты для наставника "сине-желтых" Александра Петракова.

"Прежде всего, он – очень порядочный человек. Это сразу было заметно, потому что мы не были с ним знакомы. Хотя судьба могла нас свести намного раньше, но по разным обстоятельствам этого не произошло.

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Однако только мы познакомились, переговорили по телефону – человек оставил очень хорошее впечатление о себе. То, как он расположил к себе команду и как построил отношения между футболистами, заслуживает уважения. И, безусловно, это тренер, достижения которого говорят о нем самом", – цитирует Зинченко bookmaker-ratings.

Напомним, Петраков летом возглавил национальную команду, заменив на этом посту Андрея Шевченко. Под руководством нового тренера Украина вышла в плей-офф отбора в ЧМ-2022.

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