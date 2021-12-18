"Мы в хороших отношениях. В таких клубах всегда будет высокая конкуренция, и не важно, кто пришел на твою позицию.

Зинченко признался, кого считает самым сложным соперником в АПЛ

Ты всегда стараешься чем-нибудь помочь человеку, как можно быстрее адаптироваться. Понимаешь, что в такой ситуации ты можешь оказаться в любой день. У нас коллектив отличный. Все друг друга поддерживают, и у нас здоровая конкуренция", – сказал Зинченко в комментарии Tribuna.com.

Добавим, что в нынешнем сезоне в активе 25-летнего украинца 5 матчей в рамках АПЛ. Канселу же отыграл 16 поединков, отличившись тремя ассистами.

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