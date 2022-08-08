Англія, Німеччина та Франція першими відкрили свої чемпіонати у сезоні 2022/23. Читайте головне про футбольний вікенд на сайті "Футбол 24".

1. Олександр Зінченко блискуче провів перший офіційний матч за Арсенал. "Каноніри" у п'ятницю відкривали АПЛ гостьовим матчем проти Крістал Пелас (2:0). Перший гол сезону не обійшовся без участі Олександра. Українець несподівано вдало зіграв на другому поверсі, оформивши асист для Мартінеллі. 83 хвилини на полі, "сухий матч", результативна передача – такі показники повинні переконати Мікеля Артету і надалі довіряти Зінченку лівий фланг оборони.

Арсенал одержал победу над Кристал Пелас – Зинченко исполнил ассист, круто сыграл в атаке, но раскрыл проблемы в защите

2. Холанд і Нуньєс відбивають гроші з перших матчів. Цими вихідними в АПЛ дебютували і коштовні новачки головних фаворитів сезону. Нуньєс з'явився лише у перерві, але саме він на пару із Салахом (єгиптянин став історично третім бомбардиром Ліверпуля в рамках АПЛ) організували камбек проти Фулхема. Новачок еліти зусиллями Мітровіча ледь не здолав команду Клоппа, проте може пишатися і очком. У Ман Сіті таких проблем на старті не виникло. "Містяни" впевнено розібралися з Вест Хемом, а Холанд оформив дубль.

3. Тен Хаг поки й близько не "вилікував" Манчестер Юнайтед. Дебютний тайм нідерландця на Олд Траффорд нагадував найгірші матчі під керівництвом Сульшера і Рангніка. Нуль фантазії в атаці та незібрані дії в обороні, які дозволили Брайтону повести з рахунком 2:0. У другій половині справи дещо покращились, навіть опального Роналду кинули в бій. МЮ відквитав один м'яч, але не більше – відверто провальний початок від Тен Хага.

З минулорічної топ-6 лише "дияволи" програли у першому турі, Ліверпуль розписав нічию, а решта грандів перемогли. Тоттенхем потужно перевернув матч проти Саутгемптона (4:1), а Челсі мінімально дотиснув Евертон, попри всі зусилля Віталія Миколенка.

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4. Німеччина тішить результативністю, але не інтригою. Баварія вже у першому турі показала, що збирається легко брати 11 поспіль "салатницю" навіть без Роберта Лєвандовскі. Мюнхенці розтрощили Айнтрахт з тенісним рахунком 6:1. "Орли" у минулому сезоні виграли Лігу Європи і гарантували собі чималі гроші Ліги чемпіонів, але трансферне вікно чомусь проводять тихо. Оліверу Гласнеру буде важко зберегти хороші результати, якщо керівництво не підтримає його і залишить склад у нинішньому стані.

5. Дортмунд планує знову стати головним переслідувачем Баварії. Центральним матчем стартового туру Бундесліги виявилася зустріч другої та третьої команди минулого сезону. Борусія перемогла завдяки своєму символу, Марко Ройсу, але роботи у "шершнів" ще багато. Леверкузен також виглядав непогано, проте підвела реалізація. Ці два клуби очевидно будуть боротися за топ-4 і і в новому розіграші.

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6. Повернення клубів з історією. Ми звикли бачити Шальке і Вердер в еліті, але їм таки довелося пройти "очищення пониженням в класі". Тепер вони по-різному повернулися на найвищий рівень. Вердер дав бій Вольфсбургу (2:2) і навіть міг виграти, а от Шальке безнадійно скрутився Кельну (1:3). Відзначимо хорошу результативність всього туру – 33 голи у 9 матчах, в середньому понад 3,5 за гру (наприклад, в Англії всього 2,8).

7. Колишні представники Шахтаря запалили у Франції. Ліга 1 за останні кілька місяців стала дещо цікавішою для українського вболівальника. Особливо виділяється Лілль, куди пішов тренувати екс-керманич Шахтаря Паулу Фонсека і запросив до себе Ісмаїлі. Дебют португальського фахівця вийшов яскравим – розгром Осера (4:1). Ісмаїлі за успіхами нових партнерів поки споглядав з лави запасних. Натомість Тете поступово стає лідером Ліона. Орендований з Шахтаря бразилець забив перший м'яч нового розіграшу і заробив пенальті для Ляказетта. Ліон не без труднощів здолав Аяччо (2:1).

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