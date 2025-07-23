Арсенал и Милан сыграли в товарищеском матче во время предсезонной подготовки. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Арсенал – Милан – 1:0 (по пен. 5:6)

Гол: Сака, 53

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Микель Артета в стартовом составе выпустил Александра Зинченко, а еще новичка Ньоргора. Первый тайм по владению был равным. Обе команды не порадовали забитыми голами, или зрелищными моментами. Зинченко провел на поле первые 45 минут, а в перерыве его заменили. В активе украинского защитника один перехват, три передачи в последнюю треть поля, трижды он возвращал потерянный мяч, а его точность составила 96%.

После перерыва Микель Артета сделал несколько замен. На поле вышел и Якуб Кивиор, который конкурирует с Зинченко за одну позицию, а также дебютировали Кепа и Субименди. Поляку понадобилось 6 минут, чтобы вырезать голевую передачу на Сака, который открыл счет в матче. Арсенал мог и удвоить преимущество. На 82 минуте Троссар мощно пробил, но Торриани блестяще парировал удар.

"Канониры" по ходу игры превзошли Милан, сумев девять раз попасть в створ ворот, а "россонери" – лишь один раз.

Основное время матча так и завершилось со счетом 1:0, но команды сошлись в серии пенальти. Торриани и Кепа поражали своим мастерством, отражая удары соперников. В итоге Милан победил по пенальти 6:5.

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