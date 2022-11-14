Традиционный благотворительный матч под лозунгом "Мы играем за мир" состоится с участием украинца.

Сегодня, 14 ноября, на римском Стадио Олимпико состоится матч за мир, в котором сыграют звезды футбола прошлого и современности. Сборной Италии будет противостоять сборная мира.

Зинченко стал своим в Арсенале – символический момент перед трибунами

Среди легендарных игроков нашлось место для полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. Игра начнется в 19.00. Смотрите прямую трансляцию поединка в эфире телеканала Setanta Sports и на платформе setantasports.