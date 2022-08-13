Зинченко привык к АПЛ. Заметно, что он привык, чувствует себя комфортно. Знает, как делать, куда открываться. Он уже дышит этой игрой, дышит АПЛ. Поэтому ему было очень легко интегрироваться в игру Арсенала.

Зинченко попал в символическую сборную стартового тура АПЛ

Он прошел процесс адаптации. Я считаю, что Зинченко должен перейти на следующий уровень – стать лидером команды Английской Премьер-лиги. И он им станет. Зная его характер, я думаю, что он им станет. И фаны это ощущают. Оптимистично настроен на то, как Зинченко будет выглядеть в АПЛ в Арсенале", – подытожил журналист в эфире Цыганык Live.

Напомним, в дебютном официальном матче за "канониров" украинец отдал голевой пас, а Арсенал стартовал с выездной победы над Кристал Пэлас. Уже сегодня, 13 августа, команда Артеты сыграет против Лестера.

Арсенал одержал победу над Кристал Пэлас – Зинченко исполнил ассист, круто сыграл в атаке, но раскрыл проблемы в защите