toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - КАРПАТЫ

Зинченко стал жертвой троллинга одноклубников из-за своего ужасного музыкального вкуса

19:08 61 Читати українською
Зинченко стал жертвой троллинга одноклубников из-за своего ужасного музыкального вкуса
Де Брюйне и Зинченко / Манчестер Сити

Хавбеки Манчестер Сити Кевин де Брюйне и Бернарду Силва рассказали об отрицательной черте игрока сборной Украины.

Бельгиец и португалец снялись в ролике клубного YouTube-канала, в котором поделились мнением относительно некоторых партнеров.

Зинченко рассказал, кто из игроков Манчестер Сити мог бы стать тамадой на его свадьбе

В номинации "Худший вкус в музыке" безусловным победителем стал Александр Зинченко. Де Брюйне высмеял склонность украинца к рэпу и посоветовал фанатам перейти на ссылку с треком Зинченко. Бернарду Силва полностью согласился с таким вердиктом для горе-рэпера.

Напомним, Зинченко вместе с Манчестер Сити разгромил донецкий Шахтер (3:0) в первом туре Лиги чемпионов.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Лига Европы: ЦСКА Москва опозорился в Болгарии, "украинский" Ференцварош выстоял в Испании, Гент с украинцами победил
00:11
1171
Теги
Англия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Бернарду Силва Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Шальке
21:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук