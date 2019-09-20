Зинченко стал жертвой троллинга одноклубников из-за своего ужасного музыкального вкуса

Хавбеки Манчестер Сити Кевин де Брюйне и Бернарду Силва рассказали об отрицательной черте игрока сборной Украины.

Бельгиец и португалец снялись в ролике клубного YouTube-канала, в котором поделились мнением относительно некоторых партнеров.

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В номинации "Худший вкус в музыке" безусловным победителем стал Александр Зинченко. Де Брюйне высмеял склонность украинца к рэпу и посоветовал фанатам перейти на ссылку с треком Зинченко. Бернарду Силва полностью согласился с таким вердиктом для горе-рэпера.

Напомним, Зинченко вместе с Манчестер Сити разгромил донецкий Шахтер (3:0) в первом туре Лиги чемпионов.

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