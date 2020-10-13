Александр Зинченко подвергся изрядной доли издевательств среди партнеров по Манчестер Сити после фиаско в Испании, где Украина без шансов уступила со счетом 0:4.

В эфире программы "Главная команда" жена 23-летнего игрока сборной Украины Влада Седан пожаловалась на ситуацию своего любимого в английском клубе. По словам журналистки каналов "Футбол", Зинченко стал объектом насмешек со стороны не только тренера, но и своих партнеров по Манчестер Сити. Игроки сборной Испании Ферран Торрес, Эрик Гарсия и Родри регулярно троллят украинца на тренировках.

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Каждый раз, когда испанцы встречаются с Александром, предлагают ему мяч. Мол, хоть так Зинченко сможет с ним поработать, ведь в матче Лиги наций Испания – Украина (4:0) не только он, но и вся команда Шевченко выглядела очень слабо и в основном не могла даже перейти центр поля. Жена хавбека уверяет, что никому из игроков сборной не досталось столько издевательств, как ее мужу.

Напомним, наш легионер из Ман Сити сейчас восстанавливается от травмы, поэтому не сможет взять реванш 13 октября в киевском поединке против "Фурии Рохи".

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