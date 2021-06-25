Аналитический портал Squawka представил топ-10 лучших футболистов группового этапа чемпионата Европы по количеству отборов.

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко занял в этом рейтинге почетное второе место. На счету украинца 4 отбора в матче с Нидерландами, 8 – в игре с Северной Македонией и ни одного – в поединке с австрийцами.

Возглавил топ-10 представитель Португалии Нелсон Семеду, у которого на 1 отбор больше. Замыкают тройку финн Робин Лод и немец Тони Кроос с девятью перехватами.

Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией. Матч состоится во вторник, 29 июня, в 22:00.

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